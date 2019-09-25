Советник замгоссекретаря: США поддерживают трансрегиональные энергетические проекты Азербайджана

"США поддерживают инициированные Азербайджаном трансрегиональные энергетические проекты, включая такой стратегический проект, как Южный газовый коридор".
Как сообщает Report, об этом заявил советник заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке.
"Региональные связи очень важны с точки зрения устойчивого развития Каспийского региона",- добавил Д. Кент.
Каспийский политический центр пригласил высокопоставленных чиновников и руководителей частного сектора, и членов правительств стран Каспийского региона для обсуждений на форуме возможностей бизнеса, инвестиций, финансирования и задач, стоящих перед партнерами.
Tural AsadiАвтор новости