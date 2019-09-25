Советник замгоссекретаря: США поддерживают трансрегиональные энергетические проекты Азербайджана

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"США поддерживают инициированные Азербайджаном трансрегиональные энергетические проекты, включая такой стратегический проект, как Южный газовый коридор".

Как сообщает Report, об этом заявил советник заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке.

"Региональные связи очень важны с точки зрения устойчивого развития Каспийского региона",- добавил Д. Кент.

Каспийский политический центр пригласил высокопоставленных чиновников и руководителей частного сектора, и членов правительств стран Каспийского региона для обсуждений на форуме возможностей бизнеса, инвестиций, финансирования и задач, стоящих перед партнерами.