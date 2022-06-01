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США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева - МНЕНИЕ

США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева - МНЕНИЕ "Сегодняшнее письмо президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву запомнилось рядом важных моментов".
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 17:04
США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева - МНЕНИЕ

"Сегодняшнее письмо президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву запомнилось рядом важных моментов".

Как передает Report, об этом сказала член комитета Милли Меджлиса по правам человека Жаля Ахмедова.

По ее словам, в письме высоко оцениваются совместная борьба с транснациональными угрозами в период 30-летних дипломатических отношений с США, вклад Азербайджана в усиление энергетической безопасности, партнерство с нашей страной в вопросах торговли и поощрения инвестиций и выражается уверенность, что США продолжат оставаться верными партнерами Азербайджана.

"Отмечается, что диверсификация имеет большое значение для достижения целей в связи с энергетической безопасностью, и Азербайджан играет основную роль в региональных усилиях по достижению этой цели. Сообщается, что Азербайджан также имеет важное значение в реализации гигантского потенциала транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы.

В письме приветствуются продолжающиеся шаги по внесению вклада в глобальные цели в борьбе с изменением климата путем инвестирования в возобновляемые источники энергии, укреплению верховенства закона и отчетности, повышению уровня жизни азербайджанского народа, и еще раз подчеркивается приверженность Соединенных Штатов Америки партнерству и сотрудничеству с нашей страной. Все это означает, что США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, и высоко оценивают ведущую роль нашей страны в регионе", - подчеркнула депутат.

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Версия на азербайджанском языке "ABŞ Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan siyasətə dəstək verir" - RƏY

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