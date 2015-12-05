США: отправка турецких военных в Ирак не является действиями коалиции

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Отправка в Ирак турецких военных не является частью усилий возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (арабское название ДАИШ, запрещена в России), сообщает агентство Рейтер.

Ранее СМИ сообщали, что турецкие власти направили 130 военных в район близ города Мосул на севере Ирака для обучения бойцов иракских курдов ("пешмерга").

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в оборонных кругах, "США знают о направлении сотен турецких солдат в северный Ирак, но это не относится к действиям коалиции, возглавляемой США".

По информации Рейтер, представитель службы безопасности Турции заявил ранее, что международная антитеррористическая коалиция была предупреждена о том, что турецкие военные направлены в регион, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".