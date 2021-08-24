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США отправили в Азербайджан собак-миноискателей

США отправили в Азербайджан собак-миноискателей Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI), который является давним партнером Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), до июля 2023 года планирует передать Азербайджану 30 собак-миноискателей
Внешняя политика
24 августа 2021 г. 17:46
США отправили в Азербайджан собак-миноискателей

Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI), который является давним партнером Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), до июля 2023 года планирует передать Азербайджану 30 собак-миноискателей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

Сообщается, что 10 специально обученных собак уже были доставлены в ANAMA 23 августа.

В рамках визита президента Института наследия Маршала Перри Балтимора в Азербайджан ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании и договора с председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым.

Церемония подписания состоится 26 августа в Баку.

Также запланирован однодневный визит представителей Института на освобожденные от оккупации территории с целью посещения центра дрессировки собак-миноискателей ANAMA в Физулинском районе.

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Версия на английском языке US sends ten mine detection dogs to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycana 10 minaaxtaran it göndərib

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