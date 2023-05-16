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США назвали встречу в Брюсселе важным шагом на пути к миру между Азербайджаном и Арменией

США назвали встречу в Брюсселе важным шагом на пути к миру между Азербайджаном и Арменией Госдеп США прокомментировал состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Евросоюза, Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 03:37
США назвали встречу в Брюсселе важным шагом на пути к миру между Азербайджаном и Арменией

Госдеп США прокомментировал состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Как передает Report, вопрос по итогам встречи был задан журналистами на брифинге заместителю пресс-секретаря Госдепартамента Веданту Пателю.

"У меня нет никаких дополнительных оценок по этому поводу. Надеюсь, что обе стороны говорят о новшествах. Очевидно, что США не являются стороной в этих переговорах. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, считаем, что эта встреча также является важным шагом к достижению мира", - отметил Патель.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Brüsseldəki görüşə münasibət bildirib: “Bu, irəliyə doğru mühüm addımdır”

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