США назвали встречу в Брюсселе важным шагом на пути к миру между Азербайджаном и Арменией

Госдеп США прокомментировал состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Госдеп США прокомментировал состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Как передает Report, вопрос по итогам встречи был задан журналистами на брифинге заместителю пресс-секретаря Госдепартамента Веданту Пателю.

"У меня нет никаких дополнительных оценок по этому поводу. Надеюсь, что обе стороны говорят о новшествах. Очевидно, что США не являются стороной в этих переговорах. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, считаем, что эта встреча также является важным шагом к достижению мира", - отметил Патель.