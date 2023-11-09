США назначили нового посла в Азербайджане

Марк Либби назначен новым послом США в Азербайджане.
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Отметим, что Марк Либби был советником профессорско-преподавательского состава Государственного департамента Национального военного колледжа в Вашингтоне. Он работал на различных должностях по вопросам Центральной и Южной Европы в Госдепартаменте, а также в миссиях США в Брюсселе, Варшаве, Никосии (Кипр) и Багдаде.
Свободно говорит на польском и французском языках.
Напомним, что срок полномочий действующего посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера истек в июле 2022 года.