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США назначили нового посла в Азербайджане

США назначили нового посла в Азербайджане Марк Либби назначен новым послом США в Азербайджане.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 06:04
США назначили нового посла в Азербайджане

Марк Либби назначен новым послом США в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-галерею Сената, верхняя палата Конгресса одобрила его кандидатуру на пост посла в нашей стране.

Отметим, что Марк Либби был советником профессорско-преподавательского состава Государственного департамента Национального военного колледжа в Вашингтоне. Он работал на различных должностях по вопросам Центральной и Южной Европы в Госдепартаменте, а также в миссиях США в Брюсселе, Варшаве, Никосии (Кипр) и Багдаде.

Свободно говорит на польском и французском языках.

Напомним, что срок полномочий действующего посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера истек в июле 2022 года.

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