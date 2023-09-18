США на протяжении 30 лет постоянно делали заявления в поддержку Армении, забыв о критериях справедливости

Правительство США постоянно делало заявления в поддержку Армении на слушаниях по Карабаху в течение 30-летнего периода оккупации, забыв о критериях справедливости.

Правительство США, забыв о критериях справедливости, постоянно делало заявления в поддержку Армении на слушаниях по Карабаху за время 30-летнего периода оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан", доктор политических наук Вугар Рагимзаде.

По его словам, слушания, проведенные в Комитете Сената США по внешним связям относительно ситуации в Карабахе, еще раз продемонстрировали, какую позицию занимают против Азербайджана Соединенные Штаты: "Они преподают всему миру урок международного права, но сами далеки от его понимания, возведя лицемерие и предательство до уровня государственной политики. Помимо того, что в отчетах американских организаций, в частности, организации Freedom House, Армения представлена "свободной страной" с точки зрения демократического развития, а Азербайджан - “несвободной страной”, организация почему-то еще называет Карабах качестве совместной территории Армении и Азербайджана. В период 30-летней оккупации Азербайджан ожидал справедливой позиции от США как постоянного члена Совета Безопасности ООН и одного из сопредседателей бывшей Минской группы ОБСЕ, которая уже отправлена ​​в архивы истории, справедливой позиции. Но этого так и не произошло".

Рагимзаде отметил, что Конгресс США под разными предлогами оказывает материальную и моральную поддержку как Армении, так и сепаратистскому режиму, созданному при ее военно-политической поддержке: "Хотелось бы напомнить, что безнаказанность одного преступления неизменно порождает следующие. США как будто специально выгораживают оккупационную и террористическую политику Армении".

По его словам, если бы Азербайджану была предоставлена хотя бы небольшая часть поддержки, оказываемой в настоящее время Украине, наши земли не оставались бы под оккупацией столько лет: "Как видно из вышеупомянутого слушания, США, поддерживающие территориальную целостность Украины, Молдовы, Грузии, рассматривающие Абхазию и Южную Осетию как неотъемлемую часть Грузии, Приднестровье - Молдовы, а Донбасс и Крым – Украины, и оказывающие поддержку этим странам на всех международных платформах, демонстрируют поддержку Армении, забывая о понятиях справедливости и международного права в отношении Азербайджана. Обратим внимание на случаи, когда Армения совершала провокации на линии фронта с целью воспрепятствования или затягивания процесса подписания мирного договора, использовала шоу “гуманитарный кризис”. Вместо того, чтобы вынудить страну-оккупанта подписать мирный договор, официальные лица США начинали звонить президенту Ильхаму Алиеву. Хочется напомнить, что согласно договоренности, достигнутой на последней встрече, которое состоялось в Вашингтоне 1 сентября, должны были быть открыты пути сообщения в регионе и запущен маршрут Агдам-Ханкенди. Вместо того, чтобы оказывать давление на армянское руководство США отступили от своей позиции. Сегодня как в Госдепартаменте, так и в Конгрессе говорят только о необходимости открытия Лачынской дороги".

Председатель Хатаинской районной организации ПЕА подчеркнул, что США проявили лицемерие и в вопросе так называемых выборов, которые некоторое время назад прошли в Карабахе: "В то время как ведущие государства и организации заявляли о непризнании сепаратистского режима и его “выборов", Вашингтон предпочитал хранить молчание. Только после давления Азербайджана Госдепартамент США на уровне своего рядового представителя был вынужден устно заявить, что не признает “выборы". Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким в своем выступлении на слушаниях по ситуации в Карабахе в Комитете Сената США по международным отношениям рассказала о “правах народа Нагорного Карабаха”. США игнорируют сегодняшние реалии и серьезно пытаются легализовать военную хунту в Карабахе. Похоже, что сегодня США наряду с Францией выступают в роли стороны, которая препятствует процессу реинтеграции карабахских армян и стимулирует реваншистские силы в Армении. В основе проводимой США политики лежат только собственные интересы. Было бы наивно думать, что сегодняшняя лицемерная политика официального Вашингтона пойдет на пользу Армении".