О нас

США: Мир между Азербайджаном и Арменией - это вопрос, которым мы продолжим заниматься

США: Мир между Азербайджаном и Арменией - это вопрос, которым мы продолжим заниматься «Вопрос очень важного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - это то, чем Государственный департамент США будет продолжать активно заниматься».
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 04:04
США: Мир между Азербайджаном и Арменией - это вопрос, которым мы продолжим заниматься

"Очень важный вопрос мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - вопрос, которым Госдепартамент США и впредь будет глубоко заниматься".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы верим, что есть четкий путь вперед. Конечно, были рады принять в начале мая официальных лиц этих двух стран. Считаем, что переговоры были эффективными и создали основу для продолжения переговоров, начатых в Брюсселе, и мы будем создавать условия для развития этого процесса", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ведант Патель отметил, что военные действия подрывают прогресс, достигнутый на пути к прочному и справедливому миру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ: “Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh bundan sonra da məşğul olacağımız məsələdir”

Другие новости из категории

Автор бюста общенационального лидера в США: Гейдар Алиев обладал уникальным единством истинного лидера
ФотоАвтор бюста общенационального лидера в США: Гейдар Алиев обладал уникальным единством истинного лидера
12 мая 2023 г. 04:43
Верховный представитель ООН: Счастлив, что мне выпал шанс встретиться с Гейдаром Алиевым
ФотоВерховный представитель ООН: Счастлив, что мне выпал шанс встретиться с Гейдаром Алиевым
12 мая 2023 г. 02:50
В США открыт бюст Гейдара Алиева
ФотоВ США открыт бюст Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 02:18
Шагабитдин Керимов поздравил президента Ильхама Алиева
Шагабитдин Керимов поздравил президента Ильхама Алиева
11 мая 2023 г. 20:35
Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана
Премьер-министр: Гейдар Алиев сыграл фундаментальную роль в установлении стратегических отношений Грузии и Азербайджана
11 мая 2023 г. 20:33
Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева
11 мая 2023 г. 20:30
Президент Узбекистана: Мы знаем Ильхама Алиева как настоящего друга Узбекистана
Президент Узбекистана: Мы знаем Ильхама Алиева как настоящего друга Узбекистана
11 мая 2023 г. 20:05
Президент Узбекистана направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Узбекистана направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2023 г. 19:59
Эрдоган выступил на митинге в Анкаре: 14 мая народ сделает выбор по велению своего сердца
ФотоЭрдоган выступил на митинге в Анкаре: 14 мая народ сделает выбор по велению своего сердца
11 мая 2023 г. 19:37
Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову
Новый посол Казахстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову
11 мая 2023 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi