США: Мир между Азербайджаном и Арменией - это вопрос, которым мы продолжим заниматься

«Вопрос очень важного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - это то, чем Государственный департамент США будет продолжать активно заниматься».

"Очень важный вопрос мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - вопрос, которым Госдепартамент США и впредь будет глубоко заниматься".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы верим, что есть четкий путь вперед. Конечно, были рады принять в начале мая официальных лиц этих двух стран. Считаем, что переговоры были эффективными и создали основу для продолжения переговоров, начатых в Брюсселе, и мы будем создавать условия для развития этого процесса", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ведант Патель отметил, что военные действия подрывают прогресс, достигнутый на пути к прочному и справедливому миру.