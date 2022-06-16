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США имеют принципиальную позицию по Украине

США имеют принципиальную позицию по Украине США стоит за свои принципы по украинскому вопросу, продолжает помогать этой стране защитить себя, в том числе поставками вооружения и введением ограничительных санкций в отношении России.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 19:30
США имеют принципиальную позицию по Украине

США стоит за свои принципы по украинскому вопросу, продолжает помогать этой стране защитить себя, в том числе поставками вооружения и введением ограничительных санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сказала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге для медиа.

По ее словам, вводимые в отношении России и российских компаний оказывают негативное воздействие и на самих США. "Но это цена за наши принципы", - заявила Донфрид.

Помощник госсекретаря выразила благодарность Азербайджану за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Мы думали, что есть сферы, которые можно обсуждать с Россией. Однако 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины", - заявила Донфрид. По ее словам, в мире есть только один человек, который может остановить войну в Украине - Путин. "После этого есть многое, что можно обсуждать с Россией, но для этого она должна прекратить войну в Украине.
США и наши партнеры в Европе поддерживают Украину, для этого были введены совместные санкции", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Donfrid: "ABŞ-ın Ukrayna ilə bağlı prinsipial mövqeyi var"

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