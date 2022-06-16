США имеют принципиальную позицию по Украине

США стоит за свои принципы по украинскому вопросу, продолжает помогать этой стране защитить себя, в том числе поставками вооружения и введением ограничительных санкций в отношении России.

США стоит за свои принципы по украинскому вопросу, продолжает помогать этой стране защитить себя, в том числе поставками вооружения и введением ограничительных санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сказала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге для медиа.

По ее словам, вводимые в отношении России и российских компаний оказывают негативное воздействие и на самих США. "Но это цена за наши принципы", - заявила Донфрид.

Помощник госсекретаря выразила благодарность Азербайджану за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Мы думали, что есть сферы, которые можно обсуждать с Россией. Однако 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины", - заявила Донфрид. По ее словам, в мире есть только один человек, который может остановить войну в Украине - Путин. "После этого есть многое, что можно обсуждать с Россией, но для этого она должна прекратить войну в Украине.

США и наши партнеры в Европе поддерживают Украину, для этого были введены совместные санкции", - добавила она.