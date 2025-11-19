Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 18:31
    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    США и Азербайджан создали совместную рабочую группу, которая займется реализацией договоренностей, достигнутых 8 августа на саммите в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    По словам Хукер, ее первый визит в регион совпал с важным этапом в продвижении августовского соглашения, и направлен на обсуждение практических шагов по его реализации - от торговли и энергетического сотрудничества до укрепления региональных связей и безопасности.

    Заместитель госсекретаря подчеркнула, что с нетерпением ждет обсуждения двусторонних вопросов, связанных с теми переговорами и соглашением, и сторонам предстоит проделать большую работу как между собой, так и с Арменией.

    "Я также рада объявить сегодня о создании рабочей группы, которая продолжит эти переговоры. Руководить ею будет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Главной целью группы станет разработка Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Эта инициатива в сочетании с прогрессом на пути к заключению полноценного мирного договора между Азербайджаном и Арменией углубит наши двусторонние отношения и партнерство, и позволит раскрыть потенциал Южного Кавказа как важного торгового коридора. Под руководством президентов Трампа и Алиева мы увидим, как все это будет реализовано", - отметила она.

    Азербайджан США Элисон Хукер рабочая группа
    Фото
    ABŞ və Azərbaycan avqust razılaşmalarının icrası üçün işçi qrup yaradıblar

    Последние новости

    18:42

    Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

    Энергетика
    18:31

    В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты

    Инфраструктура
    18:31

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    18:24

    В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

    Финансы
    18:19

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    18:19

    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    18:10

    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    18:00

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    17:56
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    Искусство
    Лента новостей