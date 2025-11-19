США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

США и Азербайджан создали совместную рабочую группу, которая займется реализацией договоренностей, достигнутых 8 августа на саммите в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Хукер, ее первый визит в регион совпал с важным этапом в продвижении августовского соглашения, и направлен на обсуждение практических шагов по его реализации - от торговли и энергетического сотрудничества до укрепления региональных связей и безопасности.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что с нетерпением ждет обсуждения двусторонних вопросов, связанных с теми переговорами и соглашением, и сторонам предстоит проделать большую работу как между собой, так и с Арменией.

"Я также рада объявить сегодня о создании рабочей группы, которая продолжит эти переговоры. Руководить ею будет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Главной целью группы станет разработка Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Эта инициатива в сочетании с прогрессом на пути к заключению полноценного мирного договора между Азербайджаном и Арменией углубит наши двусторонние отношения и партнерство, и позволит раскрыть потенциал Южного Кавказа как важного торгового коридора. Под руководством президентов Трампа и Алиева мы увидим, как все это будет реализовано", - отметила она.