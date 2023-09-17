США хотят актуализировать армянский вопрос в регионе с помощью шоу "гуманитарная катастрофа"

"США хотят актуализировать армянский вопрос в регионе с помощью шоу "гуманитарная катастрофа"

"США хотят актуализировать армянский вопрос в регионе с помощью шоу "гуманитарная катастрофа".

Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель Бакинского клуба политологов, советник Академии государственного управления при Президенте АР, доцент Заур Мамедов.

"На состоявшихся в этом году в Вашингтоне встречах глав МИД Азербайджана и Армении, в которых также принял участие Энтони Блинкен, сложилась очень хорошая атмосфера, и глава Госдепартамента США за 30-летнюю историю не только принял большинство тезисов Азербайджана, но и предпринял практические шаги для реализации основных принципов. Но, к сожалению, похоже, что в последнее время из-за давления и усилий определенных сил за океаном, Блинкен решил отступить", - отметил он.

"Видимо, то, что сегодня Луи Боно сказал за закрытыми дверями в Баку, не смягчили между Баку и Вашингтоном атмосферу предвзятости в речи, состоявшейся два дня назад в Сенате, а еще больше усилили. Сейчас первым принципом, который Азербайджан хочет услышать от США, ЕС и России, является: приоритетность суверенитета и территориальной целостности страны, а также требование подходить к другим вопросам с этого аспекта. К сожалению, в последнее время в подходе Запада к вопросам забываются принципы территориальной целостности и суверенитета.

В принципе, использование два дня назад помощником госсекретаря США Юри Ким термина "права народа Нагорного Карабаха" показало мышление ее коллег. То, что во время этих выступлений в Сенате американские политики обвинили азербайджанские власти чуть ли не в геноциде в связи с правами и безопасностью армянских резидентов в Карабахе, мнения, озвученные ими в связи с политикой, которую проводит президент Ильхам Алиев в Карабахе, было встречено с большим недовольством со стороны азербайджанской общественности. Эта речь и подход Вашингтона к вопросам до и после нее являются показателем того, что эта страна игнорирует международное право в отношении Азербайджана", - сказал З.Мамедов.

Политолог напомнил, что во время слушаний в Сенате ни один человек не озвучил заявление о территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана:

"Американские сенаторы и представители правительства, заявившие в Сенате, что дорога на Лачын якобы закрыта, а армяне в Карабахе голодают, очередным шоу поставили под сомнение свой имидж на пространстве СНГ. Потому что не только общественность Азербайджана, но и власти других государств, страдающие от сепаратизма, на фоне этого выступления в Сенате вынуждены были задуматься о своих отношениях со стороной за океаном.

Но Азербайджан так или иначе добьется своих целей, и кто бы и что бы ни говорил, мы не свернем с правого пути. Мы и в этот раз посмотрим, кто, как и 3 года назад, будет рядом с нами в победе. Силы, имеющие геополитические интересы в регионе, в том случае защитят свои интересы, если проявят объективность в процессах", - подчеркнул З.Мамедов.