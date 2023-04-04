Помощник министра торговли: США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности

США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности.

США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Как передает Report, об этом помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман сказал журналистам.

"Мы благодарны Азербайджану за роль в обеспечении энергобезопасности, особенно во время кризиса", - заявил Венкатараман.

Помощник министра торговли отметил важность расширения сотрудничества Азербайджана и США в сфере возобновляемых источников энергии: "Пока натуральный газ имеет все еще важное значение, но вопрос развития ВИЭ не менее важен".

По его словам, американские компании заинтересованы в участии в проектах по развитию ВИЭ в Азербайджане, в частности в области использования энергии солнца и ветра.