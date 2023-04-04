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Помощник министра торговли: США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности

Помощник министра торговли: США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 16:42
Помощник министра торговли: США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности

США благодарны Азербайджану за важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Как передает Report, об этом помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман сказал журналистам.

"Мы благодарны Азербайджану за роль в обеспечении энергобезопасности, особенно во время кризиса", - заявил Венкатараман.

Помощник министра торговли отметил важность расширения сотрудничества Азербайджана и США в сфере возобновляемых источников энергии: "Пока натуральный газ имеет все еще важное значение, но вопрос развития ВИЭ не менее важен".

По его словам, американские компании заинтересованы в участии в проектах по развитию ВИЭ в Азербайджане, в частности в области использования энергии солнца и ветра.

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Версия на английском языке Assistant secretary of commerce: US grateful to Azerbaijan for important role in ensuring energy security
Версия на азербайджанском языке Ticarət katibinin köməkçisi: “ABŞ enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində oynadığı mühüm rola görə Azərbaycana minnətdardır”

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