​Посол: Внезапное увеличение односторонней критики в адрес Азербайджана говорит само за себя

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Хотя статья отрицает наличие скоординированной кампании против Азербайджана, внезапное увеличение односторонней критики в адрес страны говорит само за себя". Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в ответе на статью, опубликованную в "NewYorkTimes" 12 января.

"Фокусирование внимания на позитивной повестке дня и работа над решением реальных проблем, как, к примеру, гуманитарных нужд тысяч вынужденных переселенцев - жертв армянской оккупации в Нагорном Карабахе и прилегающих территорий, является более продуктивным подходом. Это, безусловно, близко к американским ценностям и интересам", - пишет азербайджанский посол.

Дипломат также задается вопросом, что должны ли партнеры США относиться к Вашингтону на основании того, что они узнали из WikiLeaks о Штатах или через призму отдельных случаев, где американская точка зрения справедливости отличается от восприятия за рубежом. "Если это так, то диалог будет сокращен до контрпродуктивных взаимных обвинений", - пишет Э.Сулейманов.