 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Срок полномочий второго содокладчика ПАСЕ по Азербайджану истекает летом

    Назначение нового содокладчика по Азербайджану состоится в ходе летней сессии ПАСЕ

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Срок полномочий второго содокладчика Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Педро Аграмунта истекает 24 июня 2015 года. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

    Ожидается, что назначение нового содокладчика по Азербайджану состоится в ходе летней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге 22-26 июня. 

    Напомним, в ходе зимней сессии ПАСЕ в январе польский депутат Тадеуш Ивински был избран содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану. Он сменил на этом посту Джозефа Дебоно Грех (Мальта). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi