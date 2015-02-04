Срок полномочий второго содокладчика ПАСЕ по Азербайджану истекает летом

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Срок полномочий второго содокладчика Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Педро Аграмунта истекает 24 июня 2015 года. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

Ожидается, что назначение нового содокладчика по Азербайджану состоится в ходе летней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге 22-26 июня.

Напомним, в ходе зимней сессии ПАСЕ в январе польский депутат Тадеуш Ивински был избран содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану. Он сменил на этом посту Джозефа Дебоно Грех (Мальта).