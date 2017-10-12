Среди помилованных президентом Грузии заключенных есть азербайджанцы

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Тбилиси. 12 октября. REPORT.AZ/ "Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 226 заключенных. Среди них есть и азербайджанцы".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил председатель комиссии по помилованию Грузии Звиад Коридзе.

З.Коридзе отметил, что с 27 сентября по 4 октября были рассмотрены обращения 1406 заключенных: "По вопросу помилования 226 из них было обращено к президенту Грузии. Среди помилованных есть женщины и малолетние дети".

По словам председателя комиссии, 141 помилованный будет освобожден сегодня, наказание 85-ти смягчено: "Президент Грузии время от времени подписывает указы о помиловании. Среди помилованных до сих пор лиц были и являющиеся гражданами Грузии азербайджанцы. Среди новых помилованных также есть азербайджанцы".