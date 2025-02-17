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Азербайджан возобновил работу посольства в Сирии после 13-летнего перерыва

Азербайджан возобновил работу посольства в Сирии после 13-летнего перерыва Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Дамаске после 13-летнего перерыва. Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 17:37
Азербайджан возобновил работу посольства в Сирии после 13-летнего перерыва

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Дамаске после 13-летнего перерыва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Временный поверенный в делах посольства уже прибыл в Дамаск и приступил к своим обязанностям.

"Этот важный шаг знаменует начало качественно нового этапа дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией, создавая возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах", - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Азербайджан, руководствуясь принципами международного права, поддерживает установление прочного мира и стабильности в Сирии. В этот переходный период для страны посольство Азербайджана будет тесно сотрудничать с временным правительством Сирии, способствуя укреплению двусторонних связей.

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Версия на английском языке Azerbaijan reopens embassy in Syria after 13-year hiatus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Suriyadakı səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edib

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