Член Института Международного Права: Армяне Нагорного Карабаха не имеют права на самоопределение

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Центре стратегических исследований в Баку состоялся круглый стол на тему "Спор вокруг Мальвинских/Фолклендских островов и международное право".

Как сообщает Report, выступивший с докладом на мероприятии член Института Международного Права Марсело Коэн (Аргентина) предоставил информацию об островах. Он отметил, что контролирующие остров британцы разместили здесь насчитывающую 1000 человек военную базу, что делает эти острова одним из милитаризованных уголков мира, учитывая малочисленность населения острова.

Говоря о конфликте, М.Коэн отметил, что он показывает яркий пример верховенства силы, а не права, так как Великобритания отказывается урегулировать конфликт. По его словам, Британия настаивает на том, что острова принадлежат ей, так как они были открыты британскими моряками, "хотя открытие не является основой для того, чтобы предъявлять права на территорию": "Что же касается права на самоопределение, группа людей, проживающая на определенной территории, не имеет права на самоопределение, если она не подпадает под определенные международные правовые критерии. Учитывая, что более 40% населения островов живут там менее 10 лет, применять право на самоопределение неверно".

М.Коэн также коснулся и вопроса права на самоопределение для населения Нагорного Карабаха, учитывая, что исконное азербайджанское население Карабаха было изгнано со своих территорий. По его словам, это правило не может быть применено к ним: "В международной политике нет такого понятия, как "нагорно-карабахский народ", к которому можно было бы применить понятие самоопределение народов. У них нет права на самоопределение, но проживающие там армяне имеют права национальных меньшинств. Предположим, вы составляете этническое большинство на определенной территории, это не дает вам права на самоопределение".

В конце участники конференции обменялись мнениями по поводу вопросов, поднятых в ходе круглого стола. Представитель посольства Великобритании также высказал позицию государства по вопросу Мальвинских/Фолклендских островов.