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Спикеры верхней и нижней палат парламента Беларуси посетили посольство Азербайджана

Спикеры верхней и нижней палат парламента Беларуси посетили посольство Азербайджана Председатели верхней и нижней палат парламента Беларуси Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко оставили записи в книге соболезнований посольства Азербайджана в Минске. 
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 14:41
Спикеры верхней и нижней палат парламента Беларуси посетили посольство Азербайджана

Председатели верхней и нижней палат парламента Беларуси Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко оставили записи в книге соболезнований посольства Азербайджана в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, парламентарии выразили соболезнования в связи с многочисленными жертвами крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Они также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе гражданам.

В свою очередь посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев поблагодарил белорусский народ за поддержку.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelarus parlamentinin palata rəhbərləri Azərbaycan səfirliyinə baş çəkiblər

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