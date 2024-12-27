Спикеры верхней и нижней палат парламента Беларуси посетили посольство Азербайджана

Председатели верхней и нижней палат парламента Беларуси Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко оставили записи в книге соболезнований посольства Азербайджана в Минске.

Председатели верхней и нижней палат парламента Беларуси Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко оставили записи в книге соболезнований посольства Азербайджана в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, парламентарии выразили соболезнования в связи с многочисленными жертвами крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Они также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе гражданам.

В свою очередь посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев поблагодарил белорусский народ за поддержку.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.