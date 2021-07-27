Спикеры парламентов Турции и Пакистана посетили Аллею почетного захоронения в Баку

27 июля находящиеся с визитом в Азербайджане делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Гейсаром посетили Аллею почетного захороне

27 июля находящиеся с визитом в Азербайджане делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Гейсаром посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам и венки к памятнику "Вечный огонь".

Члены делегаций также посетили Монумент, воздвигнутый в память о турецких воинах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году. Гости возложили цветы к памятнику и почтили память шехидов. Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп оставил запись в памятной книге.