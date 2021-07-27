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Спикеры парламентов Турции и Пакистана посетили Аллею почетного захоронения в Баку

Спикеры парламентов Турции и Пакистана посетили Аллею почетного захоронения в Баку 27 июля находящиеся с визитом в Азербайджане делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Гейсаром посетили Аллею почетного захороне
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 13:54
Спикеры парламентов Турции и Пакистана посетили Аллею почетного захоронения в Баку

27 июля находящиеся с визитом в Азербайджане делегации во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Гейсаром посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам и венки к памятнику "Вечный огонь".

Члены делегаций также посетили Монумент, воздвигнутый в память о турецких воинах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году. Гости возложили цветы к памятнику и почтили память шехидов. Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп оставил запись в памятной книге.

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Версия на английском языке Parliamentary speakers of Turkey and Pakistan visit Alleys of Honors and Martyrs
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Pakistanın parlament sədrləri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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