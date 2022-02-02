Спикеры парламентов Латвии и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Латвию и Азербайджан объединяют дружеские отношения и динамичный парламентский диалог, который характеризуется тесными связями между группами сотрудничества, мы заинтересованы в развитии успешного межгосударственного сотрудничества.

Латвию и Азербайджан объединяют дружеские отношения и динамичный парламентский диалог, который характеризуется тесными связями между группами сотрудничества, мы заинтересованы в развитии успешного межгосударственного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с официальным визитом в Латвии.

Главы парламентов обеих стран акцентировали внимание на укреплении отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. С.Гафарова подтвердила, что построение отношений с Европейским союзом (ЕС) в настоящее время является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Спикер Сейма подчеркнула, что, по мнению Латвии, инициатива Восточного партнерства является важным механизмом для улучшения отношений между Азербайджаном и ЕС, подчеркнув, что сотрудничество должно основываться на программах, отвечающих интересам страны.

Обсуждая текущую ситуацию в области безопасности, стороны согласились, что первостепенной задачей внешней политики каждой страны является обеспечение мира и безопасности в своей стране и в ближайшем регионе. И.Мурниеце выразила поддержку своей страной стабильных и мирных отношений на Южном Кавказе.

Спикер Милли Меджлиса пригласила спикера Сейма Латвии посетить Азербайджан.