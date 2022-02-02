О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикеры парламентов Латвии и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Спикеры парламентов Латвии и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Латвию и Азербайджан объединяют дружеские отношения и динамичный парламентский диалог, который характеризуется тесными связями между группами сотрудничества, мы заинтересованы в развитии успешного межгосударственного сотрудничества.
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 19:49
Спикеры парламентов Латвии и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Латвию и Азербайджан объединяют дружеские отношения и динамичный парламентский диалог, который характеризуется тесными связями между группами сотрудничества, мы заинтересованы в развитии успешного межгосударственного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с официальным визитом в Латвии.

Главы парламентов обеих стран акцентировали внимание на укреплении отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. С.Гафарова подтвердила, что построение отношений с Европейским союзом (ЕС) в настоящее время является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Спикер Сейма подчеркнула, что, по мнению Латвии, инициатива Восточного партнерства является важным механизмом для улучшения отношений между Азербайджаном и ЕС, подчеркнув, что сотрудничество должно основываться на программах, отвечающих интересам страны.

Обсуждая текущую ситуацию в области безопасности, стороны согласились, что первостепенной задачей внешней политики каждой страны является обеспечение мира и безопасности в своей стране и в ближайшем регионе. И.Мурниеце выразила поддержку своей страной стабильных и мирных отношений на Южном Кавказе.

Спикер Милли Меджлиса пригласила спикера Сейма Латвии посетить Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Latvian, Azerbaijani parliamentary speakers discuss issues of bilateral co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Riqada Latviya Seyminin sədri ilə goruşüb

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
В Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
ФотоВ Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
30 января 2022 г. 00:28
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
30 января 2022 г. 16:34
Президент подписал распоряжение в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент подписал распоряжение в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида
28 января 2022 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi