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Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"

Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию" 27 июля будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 12:39
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут Бакинскую декларацию

27 июля будет проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу".

По итогам собрания будет подписана "Бакинская декларация".

До трехстороннего собрания, 26 июля, Мустафа Шентоп посетит могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, Аллею шехидов и Монумент, воздвигнутый в память о турецких солдатах.

28 июля председатель Великого национального собрания Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В рамках визита Мустафа Шентоп посетит города Физули и Шушу.

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Версия на английском языке Parliament speakers of Azerbaijan, Turkey, Pakistan to sign Baku declaration
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentlərinin sədrləri “Bakı bəyannaməsi” imzalayacaq

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