О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикеры парламента Азербайджана и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Спикеры парламента Азербайджана и Литвы обсудили вопросы сотрудничества Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента (Сейма) Литвы Викторией Чмилите Нильсен
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 12:34
Спикеры парламента Азербайджана и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента (Сейма) Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Как сообщили "Report" в парламенте Азербайджана, поприветствовав гостей, Виктория Нильсен отметила, что Азербайджан и Литва тесно сотрудничают во многих областях.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Отмечалось наличие большого потенциала развития сотрудничества, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, в пищевой, аграрной, образовательной сферах.

Председатель Сейма подчеркнула, что Азербайджан является одной из стран, с которыми Литва наиболее тесно сотрудничает в рамках твиннинговых программ. Выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана, Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе.

Поблагодарив за теплый прием, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отметила, что это ее первый официальный визит в Литву на посту спикера парламента. По ее словам, нынешний визит внесет посильный вклад в дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova litvalı həmkarı ilə görüşüb

Самое важное

В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
4 февраля 2022 г. 00:34
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
3 февраля 2022 г. 16:37
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
3 февраля 2022 г. 16:20
Керим Шукюров: Историческое название Исмаилия должно быть восстановлено
Керим Шукюров: Историческое название "Исмаилия" должно быть восстановлено
3 февраля 2022 г. 15:49
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
3 февраля 2022 г. 15:47
В Евлахе при невыясненных обстоятельствах умер пограничник
В Евлахе при невыясненных обстоятельствах умер пограничник
3 февраля 2022 г. 14:53
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
3 февраля 2022 г. 12:01
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
2 февраля 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi