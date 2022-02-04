Спикеры парламента Азербайджана и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента (Сейма) Литвы Викторией Чмилите Нильсен

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента (Сейма) Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Как сообщили "Report" в парламенте Азербайджана, поприветствовав гостей, Виктория Нильсен отметила, что Азербайджан и Литва тесно сотрудничают во многих областях.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Отмечалось наличие большого потенциала развития сотрудничества, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, в пищевой, аграрной, образовательной сферах.

Председатель Сейма подчеркнула, что Азербайджан является одной из стран, с которыми Литва наиболее тесно сотрудничает в рамках твиннинговых программ. Выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана, Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе.

Поблагодарив за теплый прием, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отметила, что это ее первый официальный визит в Литву на посту спикера парламента. По ее словам, нынешний визит внесет посильный вклад в дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений.