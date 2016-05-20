​Спикеры Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в области экономики и культуры

Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов встретился со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбайем Турсунбековым в городе Санкт-Петербург (Россия).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЖК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области экономики, торговли и культуры. В ходе встречи О.Асадов поздравил Ч.Турсунбекова с избранием на должность спикера.

Делегация Жогорку Кенеша 19-20 мая в городе Санкт-Петербург принимает участие в работе международного форума «Евразийская экономическая перспектива» и в 44 заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

В рамках мероприятий также проходят двусторонние встречи спикеров и депутатов парламентов государств-участников ЕАЭС и СНГ.