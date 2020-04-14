Спикеры парламентов Грузии и Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор между председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе и спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба парламента Грузии.
Спикеры обсудили меры, принятые в контексте глобальной пандемии в Грузии и Азербайджане, вопросы общественного здроровья и экономики.
В ходе беседы также затронули деятельность парламентов и вопросы участия законодательных органов в борьбе с инфекцией COVID-19.
А.Талаквадзе выразил азербайджанскому коллеге признательность за поддержку и пожелал Азербайджану успешного завершения борьбы с коронавирусом.