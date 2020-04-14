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Спикеры парламентов Грузии и Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

Спикеры парламентов Грузии и Азербайджана обсудили борьбу с вирусом

© Report

Состоялся телефонный разговор между председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе и спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба парламента Грузии. 

Спикеры обсудили меры, принятые в контексте глобальной пандемии в Грузии и Азербайджане, вопросы общественного здроровья и экономики. 

В ходе беседы также затронули деятельность парламентов и вопросы участия законодательных органов в борьбе с инфекцией COVID-19.  

А.Талаквадзе выразил азербайджанскому коллеге признательность за поддержку и пожелал Азербайджану успешного завершения борьбы с коронавирусом. 

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