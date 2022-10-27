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Спикер: Верю в скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Спикер: Верю в скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией Спикер парламента Азербайджана верит, что в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 19:41
Спикер: Верю в скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Спикер парламента Азербайджана верит, что в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала 27 октября на встрече с председателем Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзилей Нарбаевой.

С.Гафарова сказала, что наши народы разделяют общие ценности и что оба народа являются важной частью тюркского мира. Она отметил особую роль взаимных визитов глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном и подчеркнула важность подписанных в ходе этих визитов документов в плане развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы председатель парламента также рассказала о новых реалиях в регионе после Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. С.Гафарова еще раз выразила благодарность правительству Узбекистана за поддержку в строительстве школы в Физулинском районе.

Председатель Милли Меджлиса выразила глубокую уверенность в том, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.

Председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана T.Нарбаева подчеркнула, что темпы сотрудничества между парламентами двух стран в последние годы ускорились и что сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах вызывает удовлетворение.

Напомним, парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября отбыла с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета МПА СНГ и в 54-й пленарной сессии Ассамблеи.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Ermənistanla Azərbaycanın tezliklə sülh müqaviləsi imzalayacağına inanıram"

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