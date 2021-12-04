Спикер Верховной рады: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Находящаяся с визитом в Киеве делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) – руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым встретилась с делегацией во главе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

Находящаяся с визитом в Киеве делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) – руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым встретилась с делегацией во главе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПЕА.

Во встрече, состоявшейся в Верховной раде, с украинской стороны приняли участие первый заместитель спикера Александр Корниенко, председатель правящей партии “Слуга народа”, депутат Елена Шуляк, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх, заместитель сопредседателя Людмила Марченко.

Руслан Стефанчук отметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и хочет добиться территориальной целостности страны, воспользовавшись опытом Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием, заместитель председателя ПЕА – руководитель центрального аппарата Таир Будагов сказал, что между двумя странами исторически существуют теплые дружеские отношения.

Передав противоположной стороне приветствия председателя партии “Ени Азербайджан" президента Ильхама Алиева, Таир Будагов сказал, что президент очень тепло относится к Украине.

Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между ПЕА и партией “Слуга народа”. Меморандум подписали заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” Таир Будагов и председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.