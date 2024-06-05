Спикер венгерского парламента посетит Азербайджан

Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Министр напомнил, что в прошлом году спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова посетила Венгрию.
"Спикер венгерского парламента получил приглашение посетить Азербайджан от азербайджанского коллеги. Мы приветствуем осуществление этого визита в ближайшем будущем. Отношения между парламентами находятся на высоком уровне", - сказал Байрамов.