Спикер венгерского парламента посетит Азербайджан

Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.

Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр напомнил, что в прошлом году спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова посетила Венгрию.

"Спикер венгерского парламента получил приглашение посетить Азербайджан от азербайджанского коллеги. Мы приветствуем осуществление этого визита в ближайшем будущем. Отношения между парламентами находятся на высоком уровне", - сказал Байрамов.