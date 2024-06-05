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Спикер венгерского парламента посетит Азербайджан

Спикер венгерского парламента посетит Азербайджан Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 13:45
Спикер венгерского парламента посетит Азербайджан

Председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр напомнил, что в прошлом году спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова посетила Венгрию.

"Спикер венгерского парламента получил приглашение посетить Азербайджан от азербайджанского коллеги. Мы приветствуем осуществление этого визита в ближайшем будущем. Отношения между парламентами находятся на высоком уровне", - сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan parlamentinin sədri Azərbaycana səfər edəcək

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