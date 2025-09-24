Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Спикер: Сербия в ближайшее время подпишет новое газовое соглашение с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 13:28
    Спикер: Сербия в ближайшее время подпишет новое газовое соглашение с Азербайджаном

    Сербия планирует в ближайшее время подписать новое газовое соглашение с Азербайджаном и контракт на совместную реализацию проекта строительства газовой электростанции недалеко от города Ниш.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Сербии Ана Брнабич на совместном брифинге в Баку с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Брнабич подчеркнула, что Азербайджан является самым надежным поставщиком энергоресурсов:

    "Мы намерены в ближайшее время подписать новое газовое соглашение между Азербайджаном и Сербией".

    Она отметила, что одним из примеров сотрудничества станет электростанция, работающая на газе, которая будет построена в Нише за счет совместных инвестиций Азербайджана и Сербии:

    "Стоимость этого проекта составляет до 600 млн евро. Отмечаю, что соответствующие министерства завершили работу над контрактом, и мы ожидаем его подписания в ближайшее время".

    Спикер также заявила, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией за последние 5 лет вырос в 28 раз с $20 млн до $560 млн.

