Спикер Сейма Латвии: Есть потенциал для развития экономических отношений с Азербайджаном

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Я была в Баку 10 лет назад и сегодняшний мой визит исторический. Я чувствую себя здесь как дома".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце.

Она отметила, что в ходе визита обсуждала на встречах с официальными лицами Азербайджана вопросы экономики, политики: "Однако культурные связи очень важны. Контакты между людьми нужны для познания друг друга. Если эти связи будут сильны, то бизнес, экономика также будут развиваться. Наши политические связи на отличном уровне, но есть потенциал для развития и экономических отношений".

Говоря о том, что надо сделать для развития экономических связей, И. Мурниеце сказала, что Латвия, как страна находящаяся посреди других балтийских стран, может многое предложить. При этом она добавила, что немало зависит и от деловых кругов: "Латвия заинтересована в развитии этих связей. Воспользовавшись всеми возможностями, надо их развивать".

Она также выразила восхищение развитием Баку и тем, как в городе сохраняется историческое наследие города.