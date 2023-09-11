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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Болгарии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Болгарии Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 16:30
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Болгарии

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в состав делегации вошли депутаты Милли Меджлиса - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Болгарией Рауф Алиев, Агиль Мамедов, Анатолий Рафаилов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В международном аэропорту Софии делегацию встречали вице-спикер Народного собрания Республики Болгария Филиз Хусменова, руководитель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Гамид Гамид, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов и другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса с руководством страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani parliament speaker Sahiba Gafarova on official visit to Bulgaria
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bolqarıstana rəsmi səfər edib

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