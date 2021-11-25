Спикер проинформировала представителя Красного креста о непредоставлении Арменией карт минных полей

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в России с руководителем Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Биргитте Бишофф Эббезен.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в России с руководителем Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Биргитте Бишофф Эббезен.

Как передает российское бюро Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала противоположную сторону, что в период Первой Карабахской войны около 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Председатель парламента отметила, что административной единицы под названием Нагорный Карабах не существует, и конфликт исчерпан.

"Использование представителями некоторых международных организаций этого термина недопустимо", - добавила С.Гафарова.

В рамках встречи спикер также сообщила Биргитте Бишофф Эббезен, что Армения все еще не предоставила Азербайджану карты заминированных территорий.

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибы Гафаровой находится в Российской Федерации для участия в заседании Совета МПА СНГ и 53-й пленарной сессии Ассамблеи.