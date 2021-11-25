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Спикер проинформировала представителя Красного креста о непредоставлении Арменией карт минных полей

Спикер проинформировала представителя Красного креста о непредоставлении Арменией карт минных полей Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в России с руководителем Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Биргитте Бишофф Эббезен.
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 15:58
Спикер проинформировала представителя Красного креста о непредоставлении Арменией карт минных полей
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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась в России с руководителем Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Биргитте Бишофф Эббезен.

Как передает российское бюро Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с организацией.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала противоположную сторону, что в период Первой Карабахской войны около 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Председатель парламента отметила, что административной единицы под названием Нагорный Карабах не существует, и конфликт исчерпан.

"Использование представителями некоторых международных организаций этого термина недопустимо", - добавила С.Гафарова.

В рамках встречи спикер также сообщила Биргитте Бишофф Эббезен, что Армения все еще не предоставила Азербайджану карты заминированных территорий.

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибы Гафаровой находится в Российской Федерации для участия в заседании Совета МПА СНГ и 53-й пленарной сессии Ассамблеи.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova discusses Armenia's refusal to provide mine maps with ICRC official
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova BQXK rəsmisi ilə Ermənistanın mina xəritələrini verməməsini müzakirə edib

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