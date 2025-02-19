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Спикер парламента: В Минске надеются на успешную реализацию инициатив с Баку

Спикер парламента: В Минске надеются на успешную реализацию инициатив с Баку Сотрудничество между странами играет ключевую роль в укреплении мира и согласия в условиях глобальных вызовов.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 14:23
Спикер парламента: В Минске надеются на успешную реализацию инициатив с Баку

Взаимодействие стран региона играет ключевую роль в укреплении мира и согласия в условиях глобальных вызовов.

Как передает Report, об этом спикер парламента Беларуси Наталья Кочанова заявила на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которая проходит в Баку под председательством Азербайджана.

По ее словам, парламентарии, как представители народов своих стран, играют ключевую роль в укреплении мира, согласия и благополучия.

“Мы должны делать все возможное для того, чтобы мир и согласие присутствовали во всех наших странах. Сегодняшнее заседание подтверждает готовность объединяться ради этих целей”, - заявила Кочанова.

Она выразила благодарность спикеру Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой и азербайджанским коллегам за плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что визит азербайджанской делегации в Беларусь в прошлом году придал новый импульс развитию межпарламентских связей.

“Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество в рамках существующих договоренностей, которые охватывают все сферы”, - добавила она.

Кочанова также выразила уверенность в успешной реализации совместных инициатив.

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Версия на английском языке Speaker: Minsk hopes for successful implementation of initiatives with Baku
Версия на азербайджанском языке Parlament sədri: Minskdə Bakı ilə təşəbbüslərin uğurlu həyata keçirilməsinə ümid edirlər

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