Спикер парламента: В Минске надеются на успешную реализацию инициатив с Баку

Сотрудничество между странами играет ключевую роль в укреплении мира и согласия в условиях глобальных вызовов.

Взаимодействие стран региона играет ключевую роль в укреплении мира и согласия в условиях глобальных вызовов.

Как передает Report, об этом спикер парламента Беларуси Наталья Кочанова заявила на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которая проходит в Баку под председательством Азербайджана.

По ее словам, парламентарии, как представители народов своих стран, играют ключевую роль в укреплении мира, согласия и благополучия.

“Мы должны делать все возможное для того, чтобы мир и согласие присутствовали во всех наших странах. Сегодняшнее заседание подтверждает готовность объединяться ради этих целей”, - заявила Кочанова.

Она выразила благодарность спикеру Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой и азербайджанским коллегам за плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что визит азербайджанской делегации в Беларусь в прошлом году придал новый импульс развитию межпарламентских связей.

“Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество в рамках существующих договоренностей, которые охватывают все сферы”, - добавила она.

Кочанова также выразила уверенность в успешной реализации совместных инициатив.