Спикер парламента Турции поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием на пост президента Ильхама Алиева.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием на пост президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, пост опубликован в соцсети "Х".

"Поздравляю Ильхама Алиева, переизбранного на пост главы государства на прошедших в Азербайджане президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности. Желаю, чтобы результаты выборов пошли во благо дружественному и братскому азербайджанскому народу, с которым мы идем к общим целям исходя из принципа "Один народ - два государства"", - написал спикер турецкого парламента.