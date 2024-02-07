О нас

Спикер парламента Турции поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Спикер парламента Турции поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием на пост президента Ильхама Алиева.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 23:07
Спикер парламента Турции поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием на пост президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, пост опубликован в соцсети "Х".

"Поздравляю Ильхама Алиева, переизбранного на пост главы государства на прошедших в Азербайджане президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности. Желаю, чтобы результаты выборов пошли во благо дружественному и братскому азербайджанскому народу, с которым мы идем к общим целям исходя из принципа "Один народ - два государства"", - написал спикер турецкого парламента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish parliament speaker congratulates Ilham Aliyev on his re-election as Azerbaijan's president
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri İlham Əliyevi yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib

Самое важное

ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов
7 февраля 2024 г. 23:20
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 22:29
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 21:37
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
7 февраля 2024 г. 20:16
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
7 февраля 2024 г. 20:14
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi