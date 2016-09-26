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    Спикер парламента Таджикистана посетит Азербайджан

    Ш. Зухуров также примет участие в работе V международного гуманитарного форума в Баку

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров по приглашению спикера парламента Азербайджана Октая Асадова посетит с трехдневным официальным визитом Баку, сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ.

    В ходе визита Ш.Зухурова в Баку, который начнется 27 сентября, запланированы его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Расизаде и Октаем Асадовым.

    Ш. Зухуров также примет участие в работе V международного гуманитарного форума, который 29 сентября состоится в Баку.

    На сегодняшний день договорно-правовая база подписанных  Азербайджаном и Таджикистаном соглашений составляет 30 документов.

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