Спикер парламента Таджикистана посетит Азербайджан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров по приглашению спикера парламента Азербайджана Октая Асадова посетит с трехдневным официальным визитом Баку, сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ.

В ходе визита Ш.Зухурова в Баку, который начнется 27 сентября, запланированы его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Расизаде и Октаем Асадовым.

Ш. Зухуров также примет участие в работе V международного гуманитарного форума, который 29 сентября состоится в Баку.

На сегодняшний день договорно-правовая база подписанных Азербайджаном и Таджикистаном соглашений составляет 30 документов.