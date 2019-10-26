Спикер парламента Беларуси: Сотрудничество между великими державами ослабевает

Сегодня мир переживает очередной переломный этап. Мир снова дрейфует. Глобальная политика становится все более хаотичной, беспорядочной и непредсказуемой.

Как сообщает Report, об этом в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

"Сотрудничество между великими державами ослабевает… При этом постоянно множатся глобальные вызовы выживанию человечества. Будь то терроризм, изменение климата, распространение ядерного оружия и многое другое", - сказал он.

По словам Андрейченко, у ДН есть значительный потенциал для того чтобы превратиться в один из мощнейших локомотивов объединения и противодействия этим вызовам и негативным тенденциям.

"Но в мире, где нет взаимного доверия и уважения этой цели не достичь. Нам предстоит восстанавливать это доверие, необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Успех этой совместной работы обеспечит Движению достойное место и роль в современном мире", - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Он также подчеркнул, что прежде всего, неприсоединившиеся страны должны четко сформулировать свое коллективное видение нового мирового порядка, построенного на принципах мира, справедливости и процветания для всех: "Движение имеет опыт по продвижению подобных великих начинаний. Напомню, что его инициатива по запуску нового международного порядка в 1973 году было преобразовано в соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН. У ДН есть необходимый авторитет и политический потенциал. Учреждение в этом году резолюции ООН - Дня многосторонности и дипломатии - подтверждает это. Беларусь в этом контексте предлагает ряд идей. Во-первых, призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции "Видение мирового порядка". Во-вторых, предлагаем проведение в 2020 году "Дня многосторонности и дипломатии" к 75-летию основания ООН. Этим мы, как Движение, сможем внести содержательный вклад в укрепление духа многосторонности в единственной универсальной международной организации – ООН".

"Беларусь готова к взаимодействию со всеми партнерами в целях преодоления вызовов и угроз современности. Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности ДН, основанные на Уставе ООН, в том числе, принципе суверенитета, территориальной целостности, равенства, мирного разрешения споров, неприменение силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подытожил Андрейченко.