Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем гости посетили Аллею шехидов, где выразили уважение и почтение памяти героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны, и возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гостям, наблюдавшим панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и благоустройстве, проводимом в городе.