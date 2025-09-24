Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 12:09
    Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложила венок к его могиле.

    Как сообщает Report, также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

    Затем гости посетили Аллею шехидов, где выразили уважение и почтение памяти героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны, и возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

    Гостям, наблюдавшим панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и благоустройстве, проводимом в городе.

    Сербия парламент спикер Ана Брнабич
