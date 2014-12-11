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    ​Спикер парламента: Сербия и Азербайджан намерены укреплять экономическое сотрудничество

    Впервые председатель парламента Сербии посещает Азербайджан

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Сербия намерены укреплять двустороннее экономическое сотрудничество.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку спикер сербского парламента Майа Гойкович. 

    По ее словам, впервые  председатель парламента Сербии посещает Азербайджан: "Это исторический визит, и сегодня я встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также была встреча с моим азербайджанским коллегой, спикером парламента", - заявила М. Гойкович, отметив, что целью визита является продвижение двустороннего сотрудничества между странами. 

    Отметим, в ходе визита спикер сербского парламента возложила цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. 

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