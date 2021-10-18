Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана

"Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".

"Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер.

Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики, спикер парламента рассказал о крепких дружеских отношениях между двумя странами.

"Пакистан и Азербайджан объединяют глубокие узы доверия и дружбы. Буду работать для достижения наших общих целей", - сказал спикер Национального собрания Пакистана.