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Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана

Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана "Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 23:25
Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана
Асад Кайсер

"Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер.

Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики, спикер парламента рассказал о крепких дружеских отношениях между двумя странами.

"Пакистан и Азербайджан объединяют глубокие узы доверия и дружбы. Буду работать для достижения наших общих целей", - сказал спикер Национального собрания Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın spikeri: “Azərbaycan hökuməti və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm”

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