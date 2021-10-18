Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана
Спикер парламента Пакистана: Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджана"Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".
"Для меня большая честь выступить на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики. Искренне поздравляю правительство и народ Азербайджан".
Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер.
Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики, спикер парламента рассказал о крепких дружеских отношениях между двумя странами.
"Пакистан и Азербайджан объединяют глубокие узы доверия и дружбы. Буду работать для достижения наших общих целей", - сказал спикер Национального собрания Пакистана.
عالمِ اسلام کو #جشن_عید_میلاد_النبی مبارک ہو۔خاتم النبین حضرت محمدﷺ کی آمد انسانیت کےلیےباعثِ رحمت ہے۔وزیراعظم کی جانب سےنوجوانوں کو سیرت مصطفیٰﷺ سےروشناس کرانےکےلیے رحمت اللعالمین ؐاتھارٹی و دیگر اقدامات قابل ستائش ہیں۔اللہ ہمیں نبی پاک کی تعلیمات پرعمل کرنےکی توفیق عطافرمائے pic.twitter.com/UJnwtXuj8T