Спикер парламента обратилась к делегации ПА ОБСЕ: Вы своими глазами увидите, что совершили в Зангилане армяне

"Армянская делегация направила письмо участникам конференции, организованной Милли Меджлисом и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ в Азербайджане, с просьбой не посещать Зангилан. Поскольку посетив его, вы своими глазами увидите все то, что совершили в З

"Армянская делегация направила письмо участникам конференции, организованной Милли Меджлисом и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ в Азербайджане, с просьбой не посещать Зангилан. Поскольку посетив его, вы своими глазами увидите все то, что совершили в Зангилане армяне. Сейчас Азербайджан проводит на этих землях восстановительные и строительные работы, с масштабом которых вы ознакомитесь на месте".

Как сообщает Report, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала об этом во время своего выступления на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, координации транспорта и устойчивого развития".

"В период оккупации армяне подвергли разрушению территории Азербайджана, уничтожили всю инфраструктуру, совершили экологический террор, уничтожили наши леса, природные заповедники, эксплуатировали наши природные ресурсы, загрязнили реки" - добавила Гафарова.