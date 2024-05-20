Спикер парламента: Латвия заинтересована в установлении мира между Баку и Ереваном

Латвия заинтересована в установлении прочного мира между Баку и Ереваном.
Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.
"Желаю Азербайджану и Армении достичь полного мира", - сказала она.
Миериня также поздравила Азербайджан с прогрессом, достигнутым в мирных переговорах с Арменией.
По ее словам, чем больше представителей международного сообщества поедут в Карабах, тем больше будет осведомленности, о том что там происходило: "Вчера в Карабахе мы воочию увидели, насколько быстро развивается регион. Мы увидели новые аэропорты, новые школы, здания. Мы также посетили Шушу. Карабах стремительно восстанавливается и развивается, искренне рады видеть это".