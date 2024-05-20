Дайга Миериня: Латвия приветствует избрание Азербайджана хозяином COP29

Латвия приветствует тот факт, что Азербайджан примет у себя в ноябре COP29.

Латвия приветствует избрание Азербайджана хозяином COP29.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Поздравляю Азербайджан с тем, что он примет у себя COP29 в этом году", - сказала спикер.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.