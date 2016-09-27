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    Председатель парламента Латвии посетит Азербайджан

    Инара Мурниеце обсудит в Баку наращивание сотрудничества между парламентами двух стран

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце 3 октября посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, председатель латвийского парламента проведет ряд официальных  встреч в Баку, в том числе в Милли Меджлиcе Азербайджана.

    В ходе визита И.Мурниеце обсудит перспективы развития двусторонних отношений, а также наращивание сотрудничества между парламентами двух стран.

    Помимо этого, председатель парламента примет участие в открытии выставки, посвященной югендстиль (стиль декоративно-прикладного и изобразительного искусства) в Латвии, которая пройдет 4 октября в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова.

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