Председатель парламента Латвии посетит Азербайджан

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце 3 октября посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, председатель латвийского парламента проведет ряд официальных встреч в Баку, в том числе в Милли Меджлиcе Азербайджана.

В ходе визита И.Мурниеце обсудит перспективы развития двусторонних отношений, а также наращивание сотрудничества между парламентами двух стран.

Помимо этого, председатель парламента примет участие в открытии выставки, посвященной югендстиль (стиль декоративно-прикладного и изобразительного искусства) в Латвии, которая пройдет 4 октября в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова.