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Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана Между Латвией и Азербайджаном есть много возможностей для углубления экономического сотрудничества.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 13:46
Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Между Латвией и Азербайджаном есть много возможностей для углубления экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

Спикер подчеркнула, что в ходе ее визита были обсуждены различные возможности расширения экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.

"Например, мы обсудили конкретные шаги, как Латвия могла бы участвовать в восстановлении города Шуша или иным образом помочь в восстановлении региона. Мы обсудили потенциальное сотрудничество в области сельского хозяйства, логистики, туризма, обмена, в сфере образования и культуры",- сказала Дайга Миериня.

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Версия на английском языке Latvia ready to assist restoration of Azerbaijan's liberated territories, parliament speaker says
Версия на азербайджанском языке Seym sədri: Latviya Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına kömək etməyə hazırdır

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