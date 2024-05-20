Спикер парламента: Латвия готова содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Между Латвией и Азербайджаном есть много возможностей для углубления экономического сотрудничества.

Между Латвией и Азербайджаном есть много возможностей для углубления экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

Спикер подчеркнула, что в ходе ее визита были обсуждены различные возможности расширения экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.

"Например, мы обсудили конкретные шаги, как Латвия могла бы участвовать в восстановлении города Шуша или иным образом помочь в восстановлении региона. Мы обсудили потенциальное сотрудничество в области сельского хозяйства, логистики, туризма, обмена, в сфере образования и культуры",- сказала Дайга Миериня.