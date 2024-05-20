Дайга Миериня: Азербайджан - важный партнер для Латвии

Азербайджан - важный партнер для Латвии.

Азербайджан - важный партнер для Латвии.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила Спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Азербайджан - важный партнер для Латвии. В этом году исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям. Но наши культурные связи, в частности в сфере искусства имеют гораздо более долгую историю",- сказала она.

По ее словам, завтра в Баку состоятся два очень важных культурных мероприятия, которые подчеркивают важность латвийско-азербайджанских культурных отношений: "Ожидается открытие очень важной выставки в Историческом музее. Это будет выставка латвийского художника Юлиуса Страума. Он известен тем, что коллекционировал различные ковровые узоры. И что интересно, он также жил в Шуше, преподавал там три года".