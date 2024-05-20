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Дайга Миериня: Азербайджан - важный партнер для Латвии

Дайга Миериня: Азербайджан - важный партнер для Латвии Азербайджан - важный партнер для Латвии.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 13:44
Дайга Миериня: Азербайджан - важный партнер для Латвии

Азербайджан - важный партнер для Латвии.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила Спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Азербайджан - важный партнер для Латвии. В этом году исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям. Но наши культурные связи, в частности в сфере искусства имеют гораздо более долгую историю",- сказала она.

По ее словам, завтра в Баку состоятся два очень важных культурных мероприятия, которые подчеркивают важность латвийско-азербайджанских культурных отношений: "Ожидается открытие очень важной выставки в Историческом музее. Это будет выставка латвийского художника Юлиуса Страума. Он известен тем, что коллекционировал различные ковровые узоры. И что интересно, он также жил в Шуше, преподавал там три года".

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Версия на английском языке Daiga Mieriņa: Azerbaijan - important partner for Latvia
Версия на азербайджанском языке Dayqa Mierinya: Azərbaycan Latviya üçün mühüm tərəfdaşdır

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