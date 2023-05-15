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Спикер парламента Кыргызстана отправился с визитом в Азербайджан

Спикер парламента Кыргызстана отправился с визитом в Азербайджан Парламентская делегация Кыргызстана во главе со спикером Нурланбеком Шакиевым отправилась с рабочей поездкой в Азербайджан
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 10:11
Спикер парламента Кыргызстана отправился с визитом в Азербайджан

Парламентская делегация Кыргызстана во главе со спикером Нурланбеком Шакиевым отправилась с рабочей поездкой в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на АКИ Пресс, об этом 15 мая сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

В рамках визита спикер примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также проведет ряд встреч на высоком уровне.

В числе других мероприятий делегация Жогорку Кенеша посетит головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств и ознакомится с ее деятельностью.

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Версия на английском языке Speaker of Kyrgyzstan Parliament embarks on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan parlamentinin sədri Azərbaycana səfərə yola düşüb

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