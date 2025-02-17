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Спикер парламента Ирана представит страну на 15-й сессии АПА в Баку

Спикер парламента Ирана представит страну на 15-й сессии АПА в Баку Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф представит Исламскую Республику на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 12:57
Спикер парламента Ирана представит страну на 15-й сессии АПА в Баку

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф представит Исламскую Республику на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил член президиума иранского парламента Алиреза Салими.

Салими подчеркнул важность и высокую организацию предстоящего в Баку 18-20 февраля мероприятия, о чем, по его словам, свидетельствует большое число высокопоставленных участников.

Отмечается, что Галибаф планирует выступить с речью на мероприятии и провести двусторонние и многосторонние встречи со спикерами парламентов и депутатами ряда стран.

В состав иранской делегации входят председатели комитетов по бюджету, экономике, политике, культуре и социальным вопросам парламента Ирана.

Напомним, темой 15-й сессии является "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии". Ожидается участие делегаций парламентов более 30 стран и международных организаций, в том числе спикеров более 10 стран.

В рамках мероприятия пройдут заседания исполнительного совета организации, пленарной сессии, комитетов по политическим, экономическим, бюджетным и социальным вопросам, будут обсуждены проекты решений по соответствующим вопросам.

По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет секретариата АПА.

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Версия на азербайджанском языке APA-nın Bakıda keçiriləcək 15-ci sessiyasında İranı parlament sədri təmsil edəcək
Версия на английском языке Iranian parliament speaker to attend 15th plenary session of Asian Parliamentary Assembly in Baku

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