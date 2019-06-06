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Спикер парламента Грузии рассказал о вопросах, которые обсудит в Азербайджане

​Спикер парламента Грузии о вопросах, которые обсудит в Азербайджане
© Report

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о вопросах, которые обсудит в ходе визита в Азербайджан, намечающегося на третьей неделе июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер сообщил журналистам, что Азербайджан - дружеская Грузии страна и стратегический партнер.

По словам спикера, вопрос границы между двумя странами будет решен путем переговоров в форме, соответствующей этим отношениям: "В ходе визита в Азербайджан будут обсуждены вопрос пещерно-храмового комплекса "Кешикчидаг", диверсифицированные двусторонние связи и перспективы укрепления сотрудничества".

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