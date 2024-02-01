Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения в Баку

Парламентская делегация во главе с председателем Палаты депутатов Чешского законодательного органа Маркетой Пекаровой Адамовой в рамках официального визита в Баку посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, делегация почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложила венок к его могиле.

Парламентарии также посетили Аллею шехидов и почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Гости возложили цветы к их могилам и венок к мемориалу "Вечный огонь".