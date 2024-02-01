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Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения в Баку
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 16:26
Спикер парламента Чехии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Парламентская делегация во главе с председателем Палаты депутатов Чешского законодательного органа Маркетой Пекаровой Адамовой в рамках официального визита в Баку посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, делегация почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложила венок к его могиле.

Парламентарии также посетили Аллею шехидов и почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Гости возложили цветы к их могилам и венок к мемориалу "Вечный огонь".

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Версия на английском языке President of Chamber of Deputies of Czech Parliament visits Alley of Martyrs and Alley of Honor
Версия на азербайджанском языке Çexiya parlamentinin sədri Şəhidlər və Fəxri xiyabanı ziyarət edib

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