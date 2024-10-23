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Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре

Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с террористическим актом, совершенным в Анкаре.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 22:13
Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с террористическим актом, совершенным в Анкаре.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью азербайджанского парламента.

В письме, адресованном председателю ВНСТ, спикер выразила потрясение новостью о гибели людей в результате террористического акта, совершенного в турецкой авиационно-космической промышленной компании, и решительно осудила этот теракт.

Председатель парламента от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших, братскому турецкому народу и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Ankarada törədilmiş terror aktı ilə əlaqədar TBMM sədrinə başsağlığı verib

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