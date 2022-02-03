Спикер парламента Азербайджана рассказала президенту Латвии о Ходжалинском геноциде

Сегодня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Сегодня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Как сообщает Report, приветствуя азербайджанского спикера, Левитс подчеркнул, что Азербайджан является дружественной для Латвии страной. Он сказал, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном в различных направлениях. Президент Латвии отметил, что его страна всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Сахиба Гафарова выразила удовлетворение взаимным сотрудничеством парламентов в рамках международных организаций.

Напомнив о визите делегации группы дружбы парламента Латвии в Азербайджан в июне 2021 года, Сахиба Гафарова сказала, что латвийские депутаты своими глазами увидели ситуацию на территориях, разрушенных армянскими ракетными обстрелами Гянджи во время Второй Карабахской войны, и в освобожденных городах Агдам и Физули. В ходе беседы Сахиба Гафарова подробно рассказала о Ходжалинском геноциде, 30-летие которого близится.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.